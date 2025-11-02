dalla Regione

Vecchio “Molto contenti della manovra del Governo Schifani ma ora Ars rinunci a voto segreto”

PALERMO (ITALPRESS) – “Siamo molto contenti della manovra regionale approvata dalla giunta. Ci sono misure che oserei definire rivoluzionarie per lo sviluppo della Sicilia. Il governo ci ha ascoltato tanto: l’assessore Dagnino e soprattutto il presidente della Regione hanno voluto misure che renderanno la Sicilia un modello a livello nazionale”. Lo dice in una intervista […]

Pubblicato 45 minuti fa
Da Redazione
0 commenti
Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

di Sandro Catanese

Commemorazione dei Defunti, Damiano: “un giorno per ricordare la nostra fede di Resurrezione”
dalla Regione

Vecchio “Molto contenti della manovra del Governo Schifani ma ora Ars rinunci a voto segreto”
Apertura

Sedicenne ucciso a pistolettate, ferito 22enne; tre fermi
Catania

Offre della droga a poliziotto fuori dal servizio: arrestato 24enne
PRIMO PIANO

Sciacca, auto di un pensionato in fiamme: al via le indagini
Agrigento

San Leone, gli “tagliano” la strada e finisce contro tre auto parcheggiate