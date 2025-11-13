dalla Regione

Via libera a 55 milioni per rendere più sicure le strade provinciali, Schifani: “Più cantieri aperti”

PALERMO (ITALPRESS) – Rendere più sicure le strade provinciali siciliane: il governo Schifani, attraverso l’assessorato regionale delle Infrastrutture, mobilità e trasporti, ha approvato il finanziamento di 41 progetti immediatamente cantierabili in tutte le nove province dell‘Isola per un totale di oltre 54,9 milioni di euro. E’ quanto si legge in una nota della Regione Siciliana. […]

Pubblicato 36 minuti fa
Da Redazione
0 commenti
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1

Continua a sfogliare

Le pagine successive sono oscurate: acquista il numero completo per leggere tutto il settimanale.

banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Appalti pilotati, Romano: “Su di me nessuna intercettazione”
Cronaca

Uomo scomparso misteriosamente, avviate ricerche
dalla Regione

Via libera a 55 milioni per rendere più sicure le strade provinciali, Schifani: “Più cantieri aperti”
Apertura

Accusato di fornire droga ai “narcos” di Agira, assolto autista agrigentino
di Gioacchino Schicchi

Nuova rete idrica agrigentina, arriva il finanziamento da 37 milioni: ma 10 sono stati già spesi
Agrigento

Dal Governo Schifani oltre 54 milioni per le stradi provinciali: 4,7 milioni per Agrigento