Via libera a 55 milioni per rendere più sicure le strade provinciali, Schifani: “Più cantieri aperti”
PALERMO (ITALPRESS) – Rendere più sicure le strade provinciali siciliane: il governo Schifani, attraverso l’assessorato regionale delle Infrastrutture, mobilità e trasporti, ha approvato il finanziamento di 41 progetti immediatamente cantierabili in tutte le nove province dell‘Isola per un totale di oltre 54,9 milioni di euro. E’ quanto si legge in una nota della Regione Siciliana. […]
