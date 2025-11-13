Appalti pilotati, Romano: “Su di me nessuna intercettazione”

“Non c’è una sola intercettazione che mi riguardi ne’ ci sono chat su di me riferite a fatti criminosi”.

Lo ha detto, al termine dell’interrogatorio preventivo davanti al Gip di Palermo, durato circa due ore, il coordinatore di Noi moderati Saverio Romano, indagato nell’inchiesta su un presunto comitato d’affari che avrebbe pilotato appalti e truccato concorsi. Al centro delle indagini c’è l’ex governatore siciliano Totò Cuffaro, dominus, secondo i Pm, dell’associazione criminale che avrebbe condizionato la vita politica e amministrativa della regione. Romano è accusato di avere sponsorizzato l’affidamento di un subappalto di una gara bandita dalla Asp di Siracusa e vinta illegittimamente dalla Dussmann Srl, alla Euroservice di Sergio Mazzola, imprenditore che sarebbe stato a lui vicino.

“Ho chiarito la mia posizione – ha detto Romano – e, come avevo già annunciato, ho risposto alle domande relative al capo di imputazione. Ho trovato una certa difficoltà a collegare le contestazioni con i fatti reali. Ho risposto su ciò che mi risulta e ho dovuto fare l’esegesi delle intercettazioni”.

Per Romano e altre 17 persone la Procura di Palermo ha chiesto gli arresti domiciliari. Il Gip dovrà decidere sull’istanza al termine degli interrogatori preventivi. Per il deputato, qualora venisse accolta la richiesta di misura cautelare, sarebbe necessaria l’autorizzazione a procedere del Parlamento.

A proposito delle sue presunte pressioni per l’aggiudicazione del subappalto, l’ex ministro ha risposto: “Non è accaduto e non c’era alcuna possibilità che ci fosse un patto tra me e questi signori e quindi nemmeno una ricaduto sul patto”.