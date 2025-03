Tre auto a fuoco a Porto Empedocle, al via le indagini 

Notte di fuoco a Porto Empedocle. Un incendio, la cui natura sembrerebbe essere dolosa dopo le prime informazioni, ha causato il danneggiamento di tre automobili. Il rogo è avvenuto in via Bologna, nel quartiere di Piano Lanterna.

Secondo quanto ricostruito, le fiamme avrebbero prima aggredito un’auto e in seguito gli altri due veicoli posteggiati: si tratta di una Fiat Grande Punto di una ventenne, una Golf Volkswagen e una Fiat Cinquecento. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona.

Poco prima i pompieri avevano effettuato un altro intervento – sempre a Porto Empedocle – per un principio d’incendio che ha interessato un’auto di proprietà di un dipende di Aica. Al via le indagini dei poliziotti del locale commissariato per accertare la causa dell’incendio.