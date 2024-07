La donazione non va in vacanza, giornata di raccolta sangue a Porto Empedocle

I donatori vanno in vacanza, ma i malati no. E nel periodo estivo la difficoltà di reperire quantità sufficienti di sangue si fa sentire. C’è necessità di sangue presso gli ospedali della provincia, ed è per questo che l’associazione Ades propone per domenica 14 Luglio 2024 dalle ore 8.00 alle ore 11,30 presso i locali dell’Associazione siti in via Marconi a Porto Empedocle una giornata di raccolta di sangue.

Per poter essere donatori di sangue bisogna avere dai 18 ai 65 anni, godere di buona salute, fare uno screening e una pre-donazione per controllare i valori del sangue.

La donazione di sangue è un atto volontario e altruista, che permette non solo di aiutare altre persone, ma è un’occasione utile per il donatore che può sottoporsi a un piccolo check-up gratuito.