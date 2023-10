Porto Empedocle, camion contro auto al Kaos: un ferito in ospedale 

Un incidente stradale si è verificato poco prima delle 13 lungo la strada statale 115, in contrada Kaos. Nello scontro sono rimaste coinvolto una Fiat Panda e un camion di proprietà di un’impresa edile. Ad avere la peggio è stato il conducente dell’utilitaria, rimasto ferito e trasportato in ospedale con un’ambulanza. Non si conoscono al momento le sue condizioni.

Ancora da chiarire la dinamica. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo alla guida della Panda avrebbe effettuato una inversione di marcia. L’autista del mezzo pesante, pur frenando improvvisamente, ha colpito su una fiancata la Fiat. Sul posto stanno operando gli agenti della polizia stradale di Agrigento e i tecnici dell’Anas.