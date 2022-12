Porto Empedocle, cittadini in piazza contro possibile aumento della Tari

A Porto Empedocle il “Comitato Liberi cittadini empedoclini” con la collaborazione dei commercianti della città, sono scesi in piazza questo pomeriggio per protestare contro il possibile aumento della Tari.

Secondo le proiezioni dei manifestanti, i rincari in arrivo potrebbero essere anche del 30%, o superiori, rispetto allo scorso anno. La manifestazione ha visto un buon numero di partecipanti.