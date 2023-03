Porto Empedocle, dipendenti del comune in piazza: “È il momento delle risposte”

Sit in dei lavoratori part time e Asu del Comune di Porto Empedocle stamattina per tornare a invocare l’attenzione della politica regionale e nazionale sulla necessità di provvedere alle stabilizzazioni entro il prossimo 31 dicembre. Sessantacinque lavoratori “sopravvissuti” a fronte dei circa 200 inizialmente assunti che oggi si fanno carico di garantire larga parte dei servizi forniti alla comunità.

“Oggi, come già fatto a Naro e Canicattì – spiega il Coordinatore della Cisl Fp delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna Carlos Bonfanti – torniamo a chiedere non solo degli impegni presi, ma soprattutto dei diritti di questi lavoratori che oggi, con un ridottissimo numero di ore a disposizione, continuano a tenere letteralmente aperti gli uffici. Non è più possibile attendere, adesso è il momento di dare risposte”.