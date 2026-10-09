Porto Empedocle

Porto Empedocle, peschereccio semi affondato in porto: necessario l’intervento di una gru specializzata

L’imbarcazione che ha iniziato a imbarcare acqua mentre si trovava ormeggiata in porto.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Momenti di preoccupazione al porto di Porto Empedocle, dove un peschereccio ha rischiato di affondare dopo aver iniziato a imbarcare acqua. L’idrovora installata a bordo per fronteggiare eventuali emergenze non è riuscita a contenere l’ingresso dell’acqua, rendendo necessario un intervento straordinario per evitare conseguenze peggiori.Per recuperare l’imbarcazione è stato necessario ricorrere a una gru specializzata, intervenuta per sollevare e tirare fuori il peschereccio, ormai in condizioni critiche.

La vicenda riporta l’attenzione sulle difficoltà che sta interessando il comparto della pesca, già alle prese con una situazione economica sempre più complicata. Per l’ormeggiatore dell’imbarcazione, infatti, si tratta di un momento particolarmente delicato: da qualche giorno il peschereccio era stato fermato a causa del caro carburante, che continua a pesare sui costi di gestione e sulla sostenibilità dell’attività. Un fermo forzato che, in questo caso, si è trasformato in una nuova criticità, con l’imbarcazione che ha iniziato a imbarcare acqua mentre si trovava ormeggiata in porto.

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