Porto Empedocle, realizzano costruzioni abusive su terreno comunale: due denunce 

Blitz contro l’abusivismo edilizio a Porto Empedocle. I carabinieri della locale stazione, insieme agli agenti della polizia locale, hanno denunciato due persone del posto per occupazione abusiva di area demaniale e comunale. In particolare, le forze dell’ordine sono intervenute in via Crispi, nel centro di Porto Empedocle, scoprendo irregolarità edilizie.

Un impiegato di 52 anni è stato denunciato per aver realizzato un fabbricato in legno in assenza di qualsiasi autorizzazione. Stessa sorte è toccata ad un pensionato di 76 anni, ritenuto responsabile di aver costruito una recinzione e un deposito abusivo di circa 150 metri quadrati all’interno del quale è stata realizzata una discarica di rifiuti di ogni tipo. Entrambe le aree sono state poste sotto sequestro.