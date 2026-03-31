Porto Empedocle, stabilizzati gli ex Asu: firmati i contratti dopo anni di attesa

Il comune di Porto Empedocle ha finalmente stabilizzato le lavoratrici ed i lavoratori proventi dal bacino ASU con oneri interamente a carico della Regione Siciliana. Stamattina c’è stata la firma dei contratti. Lo dichiarano il Segretario provinciale Matteo Lo Raso e la Coordinatrice provinciale Lorella Capellupo. Si tratta di un risultato che arriva dopo una fase vertenziale aperta dalla Fp Cgil di Agrigento con altre OO.SS. per sollecitare l’Ente a riconoscere importanti istituti contrattuali al personale dipendente. Nel caso della stabilizzazione, il comune acquisisce Risorse Umane senza costi aggiuntivi e dà dignità a 16 persone che finalmente, dopo tanti anni di lavoro trasparente, possono fruire delle norme contrattuali, di retribuzioni vere e dell’accantonamento dei contributi previdenziali.

La Fp Cgil di Agrigento esprime la propria soddisfazione e ringrazia l’Amministrazione comunale per avere consentito il perseguito dell’obbiettivo. La stabilizzazione è stata fatta con contratti part time che si aggiungono ai cosiddetti contrattisti di lungo corso il cui orario settimanale va da 18 a 30 ore. Occorre che il comune di Porto Empedocle profonda da adesso il massimo sforzo in favore del personale che è caricato da tanto lavoro e stenta persino a ricevere gli emolumenti accessori di carattere obbligatorio, quali il pagamento dell’indennità di turno.

La stabilizzazione è una prima risposta a cui ne devono seguire altre. A partire dall’aumento dell’orario settimanale dei part time involontari fino al full time e dall’adempimento puntuale degli obblighi contrattuali. Perciò la Fp Cgil vigilerà sugli atti che verranno adottati per evitare condizioni di lavoro pesanti e trattamenti retributivi inadeguati e ritardati.