Porto Empedocle

Porto Empedocle, stabilizzati gli ex Asu: firmati i contratti dopo anni di attesa

Da adesso occorre dare risposte anche ai part time involontari.

Pubblicato 34 minuti fa
Da Redazione

Il comune di Porto Empedocle ha finalmente stabilizzato le lavoratrici ed i lavoratori proventi dal bacino ASU con oneri interamente a carico della Regione Siciliana. Stamattina c’è stata la firma dei contratti. Lo dichiarano il Segretario provinciale Matteo Lo Raso e la Coordinatrice provinciale Lorella Capellupo. Si tratta di un risultato che arriva dopo una fase vertenziale aperta dalla Fp Cgil di Agrigento con altre OO.SS. per sollecitare l’Ente a riconoscere importanti istituti contrattuali al personale dipendente.  Nel caso della stabilizzazione, il comune acquisisce Risorse Umane senza costi aggiuntivi e dà dignità a 16 persone che finalmente, dopo tanti anni di lavoro trasparente, possono fruire delle norme contrattuali, di retribuzioni vere e dell’accantonamento dei contributi previdenziali.

La Fp Cgil di Agrigento esprime la propria soddisfazione e ringrazia l’Amministrazione comunale per avere consentito il perseguito dell’obbiettivo. La stabilizzazione è stata fatta con contratti part time che si aggiungono ai cosiddetti contrattisti di lungo corso il cui orario settimanale va da 18 a 30 ore. Occorre che il comune di Porto Empedocle profonda da adesso il massimo sforzo in favore del personale che è caricato da tanto lavoro e stenta persino a ricevere gli emolumenti accessori di carattere obbligatorio, quali il pagamento dell’indennità di turno.

La stabilizzazione è una prima risposta a cui ne devono seguire altre. A partire dall’aumento dell’orario settimanale dei part time involontari fino al full time e dall’adempimento puntuale degli obblighi contrattuali. Perciò la Fp Cgil vigilerà sugli atti che verranno adottati per evitare condizioni di lavoro pesanti e trattamenti retributivi inadeguati e ritardati.

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