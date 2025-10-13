Porto Empedocle
Scontro tra un’auto e una moto all’ingresso di Porto Empedocle: ferita una donna
La donna, a bordo del mezzo a due ruote, è rimasta ferita; non versa in pericolo di vita
Un incidente stradale si è verificato all’ingresso di Porto Empedocle. A scontrarsi, per cause in via di accertamento, una macchina con una moto. Ad avere la peggio la donna a bordo del mezzo a due ruote.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasferito la donna al pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento per le cure necessarie; presenti anche i Carabinieri che si stanno occupando della dinamica del sinistro stradale.
Redazione
