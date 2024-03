Viabilità, il gruppo “Primavera empedoclina” chiede incontro per trovare soluzioni

Si è riunito nuovamente il gruppo politico Primavera empedoclina, alla presenza del coordinatore Luigi Gino Grillo e del presidente avv. Gianni Hamel. La necessità di un nuovo incontro fra i componenti del movimento è stata dettata dalla gravissima situazione che la cittadina marinara sta vivendo in relazione alla viabilità.

«In prossimità della stagione estiva – sottolinea il coordinatore – ci troviamo a fare i conti con la strada statale 115 che, all’altezza del viadotto che conduce ai lidi, è percorribile a una sola corsia. Inoltre – aggiunge Gino Grillo – la preparazione del cantiere per la realizzazione della pista ciclabile porterà giocoforza un restringimento della carreggiata in zona Marinella». Primavera empedoclina, inoltre, torna a mettere luce sulla vicenda del piccolo ponte situato in uscita dalla galleria Caos, sulla strada statale 640, chiuso ormai da diversi anni per lavori.

«Chiederemo un incontro alle autorità competenti – conclude il coordinatore del gruppo politico – per trovare una soluzione al riguardo e consentire così a tutti i cittadini empedoclini di trascorrere una stagione estiva in tranquillità, agevolando al contempo i turisti che trascorreranno le vacanze nella nostra città».