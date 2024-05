Accoltella moglie e figli prima di arrendersi ai carabinieri: gli aggiornamenti da Cianciana

La piccola comunità di Cianciana, borgo di quasi tremila anime nell’agrigentino, si è svegliata sotto shock per i gravi fatti di sangue avvenuti nella giornata di ieri. Siamo tornati in piazza Bellini, teatro di un vero e proprio dramma familiare, per gli aggiornamenti sulla vicenda culminata con l’arresto di Daniele Alba per il triplice tentato omicidio di moglie e figli.