Amministrative, Salvini giovedì ad Agrigento per sostenere la candidatura di Luigi Gentile 

Il vicepremier Matteo Salvini sarà giovedì 21 maggio ad Agrigento per sostenere la candidatura a sindaco di Luigi Gentile. L’appuntamento è alle ore 17 al teatro Pirandello.

Oltre al segretario della Lega ci saranno anche l’assessore regionale alla Famiglia Nuccia Albano, quello all’Istruzione Mimmo Turano e il vicepresidente della Regione, nonché assessore regionale all’Agricoltura. Presente, sempre a sostegno della candidatura a sindaco di Gentile, anche il sottosegretario al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Claudio Durigon. Tutti gli interventi saranno focalizzati su “Governo e territorio”