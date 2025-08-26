PRIMO PIANO

Trovato senza vita sull’asfalto vicino al suo scooter, al via le indagini dei Carabinieri

Potrebbe essersi trattato di un tragico incidente autonomo, ma si batte anche la pista del pirata della strada

Pubblicato 20 minuti fa
Da Redazione

Giallo sulla strada provinciale 19, l’arteria che collega Noto a Pachino. Il corpo senza vita di un uomo di 57 anni è stato ritrovato questa mattina sull’asfalto, a pochi passi dal suo scooter, nei pressi dello svincolo per San Lorenzo.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Pachino e la Polizia, che hanno immediatamente avviato le indagini per fare luce su una dinamica ancora tutta da chiarire.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato sbalzato dalla sella del suo mezzo, finendo rovinosamente a terra in un impatto che non gli ha lasciato scampo. Gli inquirenti, al momento, non escludono alcuna ipotesi: potrebbe essersi trattato di un tragico incidente autonomo, ma si batte anche la pista del pirata della strada.

Le indagini proseguono per accertare l’eventuale coinvolgimento di un altro veicolo che potrebbe essersi dato alla fuga dopo lo scontro.

