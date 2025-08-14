Auto si ribalta in galleria sulla A19, tre i feriti
Un spaventoso incidente, avvenuto in direzione del capoluogo siciliano, ha mandato in tilt la circolazione, creando lunghe code e notevoli disagi. I feriti soccorsi dal 118 sono tre. Il sinistro si è verificato all’altezza della galleria Ventimiglia, nel territorio di Trabia. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, un’automobile si è ribaltata per cause in fase di accertamento. L’impatto ha reso necessaria l’immediata chiusura del tratto autostradale, paralizzando di fatto il traffico diretto a Palermo.
Immediato l’intervento sul posto delle squadre di soccorso. I vigili del fuoco del distaccamento di Termini Imerese hanno lavorato per estrarre i passeggeri dal veicolo e mettere in sicurezza l’area, mentre il personale sanitario del 118 ha prestato le prime cure alle persone coinvolte. La polizia stradale ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.
Le operazioni di soccorso e di rimozione del mezzo hanno richiesto tempo, causando pesanti ripercussioni sulla viabilità. Al momento, si attendono aggiornamenti ufficiali sulle condizioni delle persone ferite nell’incidente.