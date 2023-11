Botte alla madre e alla sorella: condannato ad un anno e 8 mesi 

Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Sciacca ha disposto la condanna ad un anno e otto mesi nei confronti di un trentacinquenne di Montevago per il reato di maltrattamenti in famiglia. L’imputato, difeso dall’avvocato Enrico Di Benedetto, è accusato di aver aggredito più volte la madre e la sorella e, in altre occasioni, anche danneggiato l’auto del padre e beni presenti in casa. Alla base del comportamento aggressivo ci sarebbe stata una continua richiesta di denaro.

La vicenda risale all’inizio del 2023. Per questo motivo l’uomo era stato anche arrestato e aveva trascorso in carcere otto mesi per poi essere trasferito ai domiciliari. Adesso, con la condanna, il giudice ha revocato anche la misura cautelare. Il pubblico ministero chiedeva una condanna a due anni e quattro mesi di reclusione.