Brucia l’auto di un artigiano di Ribera, l’incendio è doloso: indagini

Non ci sono dubbi sulla natura dolosa dell’incendio che ha danneggiato l’auto di un artigiano quarantenne di Ribera. Il rogo è avvenuto nelle scorse ore in via Giotto, nel centro di Sciacca. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e trovato tracce che escluderebbero l’evento casuale. Per questo motivo della vicenda si stanno occupando i carabinieri che hanno avviato le indagini dopo l’apertura di un fascicolo d’inchiesta da parte della procura di Sciacca. L’ipotesi di reato è danneggiamento a seguito di incendio.