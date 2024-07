Campobello di Licata, brucia l’auto di un operaio: indagini 

Notte di fuoco a Campobello di Licata. La Fiat Freemont, di proprietà di un operaio trentaseienne dipendente di una ditta privata, è stata danneggiata da un incendio divampato in via Cavour. Non sono ancora chiare le cause del rogo ma nessuna pista al momento viene esclusa.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì e i carabinieri della locale stazione. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta ipotizzando il reato di danneggiamento a seguito di incendio. Il veicolo ha riportato ingenti danni. Al via le indagini dei militari dell’Arma per stabilire con certezza cosa sia accaduto.