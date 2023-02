“Carenza di cure mediche e cibo non gradito”, protesta dei migranti di Villa Sikania 

Protesta ieri mattina davanti la Prefettura di Agrigento da parte di un gruppo di persone, tutte originarie del Bangladesh, attualmente ospitate nel centro di accoglienza di Villa Sikania. I migranti hanno alzato la maglietta e mostrato i segni della scabbia lamentando una scarsa assistenza sanitaria, condizioni difficili e cibo non gradito.

La manifestazione non era stata autorizzata e per questo motivo è intervenuta la Digos guidata da Sergio Carrubba. A protestare soltanto una parte dei circa sessanta ospiti del centro di accoglienza. Non ci sono stati particolari disordini ma soltanto qualche momento di tensione che è stato sedato anche dall’arrivo del Questore Rosa Maria Iraci che ha voluto seguire personalmente la vicenda.

Poco dopo una delegazione dei migranti è stata ricevuta in Prefettura dove sono arrivate rassicurazioni sull’assistenza medica e su un imminente trasferimento in altra struttura.