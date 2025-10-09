PRIMO PIANO

Colpita da masso muore scalatrice svizzera

La donna è andata in arresto cardiaco a causa delle gravi lesioni subite e le manovre di rianimazione sono state purtroppo inutili.

Una scalatrice svizzera è morta a San Vito Lo Capo (Trapani), colpita da un masso che si era staccato dalla parete rocciosa della falesia di Salinella. La donna, che in quel momento stava facendo sicura alla compagna di cordata, è stata ferita ad un braccio e ad una gamba. Sul posto sono giunti gli uomini del Soccorso alpino e speleologico siciliano, a bordo di un elicottero dell’Aeronautica militare decollato dalla base di Trapani-Birgi. Al loro arrivo, però, la climber si trovava in arresto cardiaco a causa delle gravi lesioni subite e le manovre di rianimazione sono state purtroppo inutili.

