Con lo scooter investe una mucca, 33enne grave in ospedale

Un uomo di 33 anni è ricoverato in prognosi riservata nell’ospedale Villa Sofia, a Palermo, per i traumi provocati dall’impatto con una mucca: la vittima era alla guida di uno scooter quando ha investito l’animale, fuggito dal recinto di un’azienda di allevamento. Sono intervenuti i carabinieri per risalire al proprietario del bovino. L’incidente è successo a Torretta.