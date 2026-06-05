Catania

Da Barcellona alla Sicilia con 13 chili di cocaina, tre arresti

La perquisizione dell'auto ha permesso di trovare, occultati proprio negli sportelli posteriori, 12 panetti di cocaina dal peso di oltre 13 chilogrammi

Pubblicato 17 secondi fa
Da Redazione

La polizia ha arrestato un trentasettenne, una ventitreenne e un ventunenne, tutti originari di Lentini, per trasporto di stupefacenti. I tre viaggiavano su un’auto con 13 chilogrammi di cocaina acquista in Spagna, a Barcellona. L’operazione è stata eseguita da agenti della squadra mobile della Questura di Catania e del commissariato di Lentini che, dopo avere appreso dell’attività illegale, hanno intercettato la vettura con i tre a bordo in Calabria ed iniziato un lungo pedinamento, fino a quando il veicolo è arrivato agli imbarcaderi di Messina.

La perquisizione dell’auto ha permesso di trovare, occultati proprio negli sportelli posteriori, 12 panetti di cocaina dal peso di oltre 13 chilogrammi. I tre giovani sono stati quindi arrestati ed accompagnati in carcere. In sede di udienza di convalida, il Gip ha confermato per uno di loro il carcere, mentre gli altri sono stati sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e a quello di dimora. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.19/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.19/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Il “cerchio magico” di Riccardo Gallo tra medici, avvocati e professionisti
Agrigento

Caos al Pronto soccorso, 20enne insulta personale sanitario e danneggia arredi 
Apertura

I clan di Villaseta e Porto Empedocle, Fabrizio Messina in aula: “Non sono associato con nessuno”
Apertura

L’inchiesta su Riccardo Gallo: il fratello del cardinale, il funzionario e l’imprenditore: chi sono i 12 indagati 
di Gioacchino Schicchi

Le inchieste decapitano il Centrodestra agrigentino, big nelle preferenze al momento del voto
banner italpress istituzionale banner italpress tv