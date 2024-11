Funerali e lutto cittadino per Larimal, quindicenne trovata senza vita nel giardino di casa

Lutto cittadino oggi a Piazza Armerina, piccolo centro dell’ennese, dove alle 15.30 saranno celebrati i funerali di Larimar Annaloro, la quindicenne trovata martedì pomeriggio senza vita con una corda all collo nel giardino di casa. L’autopsia eseguita mercoledì non ha fatto emergere segni di violenza sul corpo della ragazza. La Procura dei minori di Caltanissetta indaga al momento per istigazione a suicidio. Intanto sabato scorso, alcuni coetanei avrebbero aggredito un quindicenne, preso a schiaffi perché ritenuto l’autore di alcune immagini intime che sarebbero circolate nelle chat tra i giovani