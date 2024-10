“Funzioni di responsabile senza incarico”, Asp Agrigento condannata a risarcire dirigenti medici 

La Corte d’Appello di Palermo sez Lavoro, accogliendo le tesi difensive dell’avvocato Margherita Bruccoleri, ha condannato l’ASP di Agrigento a risarcire alcuni dirigenti medici dipendenti della stessa ASP di Agrigento , a corrispondere la somma complessiva di circa 30.000,00 , oltre interessi e spese legali, i quali avevano svolte le funzioni di responsabile professionale, e responsabile di struttura semplice, senza il conferimento dell’incarico formale da parte dell’Azienda

Più precisamente, l’ASP di Agrigento nel corso del giudizio rilevava che in carenza di un contratto formale non era tenuta al pagamento delle somme spettanti ai dirigenti medici. La Corte d’Appello di Palermo accogliendo le tesi difensive dell’Avv Margherita Bruccoleri ha accertato che la carenza di un formale contratto, in presenza dello svolgimento delle funzioni non può esonerare l’azienda dal pagamento delle somme dovute anche a titolo di risarcimento del danno , così condannando l’azienda al relativo pagamento

L’avvocato Margherita Bruccoleri ha dimostrato che la corresponsione dell’indennità agli aventi diritto è oggetto di un obbligazione contrattuale il cui omesso adempimento è fonte di responsabilità. Pertanto, i dirigenti medici dopo anni di attesa possono finalmente ottenere il pagamento delle somme ad essi spettanti, oltre interessi rivalutazione e le spese legali sostenute