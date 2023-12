Gli rompono vetro dell’auto e gli rubano lo zaino: nel mirino il deputato M5s Cambiano

Angelo Cambiano, ex sindaco di Licata e deputato del Movimento Cinque Stelle all’Ars, ha subito un furto in piazza Enrico D’Orleans, a Palermo. Qualcuno, nei giorni scorsi, ha mandato in frantumi il finestrino posteriore dell’auto, una Bmw X2, di Cambiano e ha arraffato lo zainetto contenente documenti personali. Dopo aver formalizzato denuncia gli agenti del commissariato di Licata hanno già trasmesso la denuncia ai colleghi del commissariato competente del capoluogo siciliano.