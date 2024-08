Incendio tra Agrigento e Raffadali: fiamme distruggono fienile, auto e camion 

Un vasto incendio si è verificato nella serata di sabato lungo la strada provinciale che collega Agrigento e Raffadali. Il rogo ha interessato un fienile di proprietà di un imprenditore agricolo. In fiamme diverse balle di fieno oltre ad un camion e un’auto che si trovavano nelle adiacenze.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute diverse squadre di Vigili del fuoco che hanno lavorato per quasi cinque ore prima di spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’intera area. Non è ancora chiara la natura dell’incendio, alimentato certamente da un vento che soffiava sulla città.