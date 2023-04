Inchiesta sul gruppo Pelonero, il processo passa alla seconda sezione penale 

Il processo scaturito dall’inchiesta Malebranche, l’indagine della Guardia di Finanza sul gruppo Pelonero, è stato assegnato alla seconda sezione penale del tribunale di Agrigento presieduta da Wilma Angela Mazzara. Il presidente del tribunale Pietro Maria Falcone, accogliendo la richiesta dei giudici Alfonso Malato e Giuseppa Zampino, ha disposto l’assegnazione del procedimento ad altra sezione.

Erano stati gli stessi magistrati a chiedere l’astensione dal trattare il processo in quanto incompatibili essendosi occupati della vicenda nella fase preliminare delle indagini. Al centro dell’inchiesta alcune operazioni commerciali legate al noto marchio Pelonero.

Negli scorsi mesi il gup Micaela Raimondo ha disposto il rinvio a giudizio di 19 persone alle quali si contesta di avere realizzato un crac da 5 milioni di euro ma è stata esclusa l’ipotesi di reato più grave cioè l’associazione a delinquere. L’inchiesta, il 30 luglio del 2020, aveva fatto finire 10 persone agli arresti domiciliari.

Oltre ai componenti della famiglia Sferrazza, che gestisce da anni la catena di negozi di articoli da regalo, casalinghi e giocattoli, era stata accusata di far parte dell’associazione a delinquere pure la commercialista Graziella Falzone: l’imputata e’ l’unica che sara’ giudicata a parte in seguito alla richiesta dei suoi legali Santo Lucia e Salvatore Falzone di essere processata con rito abbreviato. Si torna in aula l’11 luglio per l’apertura del dibattimento.