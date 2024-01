Incidente lungo la Canicattì-Naro: auto fuori strada

Auto fuori strada lungo la Strada statale 410 Dir Canicattì-Naro. L’autista stava percorrendo la strada quando per cause in fase di accertamento ha perso il controllo del mezzo ed ha finito la corsa tra gli alberi di ulivo. Sul posto lanciato l’allarme i Carabinieri di Naro che oltre ad occuparsi della dinamica del sinistro stradale si sono occupati del traffico che è rimasto parzialmente bloccato. Non si registrano feriti, ma solo tanta paura per l’autista.