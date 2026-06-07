La corsa in ospedale e la nascita d’urgenza in macchina: la storia della piccola Marbel

Una bambina è nata stanotte lungo la Strada Statale 121, a pochi chilometri dall’ospedale di destinazione, assistita dall’equipaggio del 118 intervenuto d’urgenza mentre il parto era già in corso. La piccola Marbel ha visto la luce prima che la madre riuscisse a raggiungere il reparto maternità dell’Ospedale Garibaldi Nesima di Catania. Ad assistere la donna sono stati il medico Massimiliano La Spina, l’infermiere Benedetto Conigliello e l’autista soccorritore Patrizia Salvà. Prezioso l’aiuto di due cittadini che si trovavano vicino al rifornimento Pappalardo dove la donna stava per mettere alla luce la bambina, non hanno esitato a fermarsi per offrire supporto alla famiglia in attesa dei soccorsi. Pochi istanti dopo è arrivata la notizia più bella: la bambina è nata in buone condizioni di salute. Un momento di grande emozione per tutti i presenti, reso ancora più speciale dal lieto fine.

Riccardo Castro, a nome della Seus 118 Sicilia, ha voluto ringraziare pubblicamente l’equipaggio per la professionalità e l’umanità dimostrate in un momento «tanto delicato quanto emozionante». Castro ha definito la nascita di Marbel uno di quei fatti che ricordano il senso più autentico del soccorso emergenziale.

Una nascita inattesa su un’arteria trafficata della provincia catanese che diventa, suo malgrado, la prima pagina più tenera della vita di una bambina.