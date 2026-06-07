Agrigento

Ballottaggio ad Agrigento, alle ore 12 affluenza pari al 9,66%

Affluenza in calo rispetto alla tornata elettorale del 24 maggio scorso quando aveva votato il 13,84%

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Ad Agrigento secondo i dati riportati dall’ Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica alle ore 12 su 51.267 elettori hanno votato 4.952 pari al 9,66%. Un calo di affluenza rispetto alla tornata elettorale del 24 maggio 2026 quando alle 12 aveva votato il 13,84%. Le urne resteranno aperte fino alle ore 23 di oggi 7 giugno. Domani 8 giugno si vota dalle 7 alle 15 e poi inizierà lo spoglio.

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