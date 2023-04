La Croce rossa gestirà l’hotspot di Lampedusa, Mannino: “C’è una svolta”

Due navi per i trasferimenti veloci dei migranti e la gestione dell’hotspot affidata alla Croce Rossa. Sono le principali novità emerse dopo la visita del prefetto Valerio Valenti a Lampedusa. “Abbiamo affrontato diverse problematiche e sulle due più importanti sembra esserci un cambio di passo, una svolta”, dice all’Adnkronos il sindaco Filippo Mannino, a margine dell’incontro con il commissario per l’emergenza migranti Valenti. “Nei prossimi giorni dovrebbe essere affidata alla Croce Rossa, una garanzia quanto a professionalità e rispetto degli standard di accoglienza e dignità umana”.

Poi i trasferimenti rapidi necessari a svuotare la struttura ed evitare il sovraffollamento. “Saranno messe a disposizione due navi – spiega Mannino – per il trasferimento veloce dei migranti in terraferma in questo periodo di arrivi massicci”. Hotspot, ma non solo. “Con il commissario Valenti abbiamo anche parlato dei barchini, della raccolta dei rifiuti, dell’assistenza sanitaria. Per quanto riguarda i rifiuti, ad esempio, si sta provvedendo con una norma ad hoc a livello nazionale per destinare risorse ai Comuni delle isole minori che affrontano questa problematica dei flussi migratori”, dice il primo cittadino.

L’obiettivo è ridurre l’impatto dell’accoglienza sul territorio. “Lampedusa è un’isola di 20 chilometri quadrati con problemi logistici che non consentano di avere una presenza massiccia di persone, che hanno necessità diverse a iniziare dall’assistenza sanitaria, bisogni a cui non possiamo far fronte per l’assenza dei servizi di base. In tutti questi anni abbiamo dato prova di smisurata umanità, accoglienza e solidarietà, ora servono scelte coraggiose da parte del Governo, ma, soprattutto, dell’Europa. Occorre dare un sostegno forte al nostro territorio e questi primi provvedimenti sembra vadano proprio in questa direzione”.