La morte dell’empedoclino Sergio Burgio, 19enne accusato di omicidio stradale 

Il sostituto procuratore della Repubblica, Gaspare Bentivegna, ha notificato l’avviso di conclusione indagini nei confronti di un 19enne – Giovanni Alfonso Freddoneve – accusato di omicidio stradale aggravato. La vicenda è legata alla morte dell’empedoclino Sergio Burgio, 59 anni, deceduto in un incidente stradale nel settembre dello scorso anno. La procura di Agrigento contesta al giovane due aggravanti: l’aver guidato senza patente ed essere scappato dopo aver provocato l’incidente.

Al diciannovenne però viene riconosciuta anche una attenuante in quanto, secondo la ricostruzione cinematica, la vittima avrebbe effettuato un pericoloso cambio di direzione. Poi lo scontro fatale. Il ragazzo, dopo lo schianto avvenuto nel quartiere Cannelle, si era allontanato prima di essere rintracciato dalle forze dell’ordine in ospedale. L’indagato, difeso dall’avvocato Salvatore Pennica, avrà adesso venti giorni di tempo per produrre memorie e chiedere un interrogatorio per scongiurare la richiesta di rinvio a giudizio.