PRIMO PIANO

La Nave Dattilo con 7 migranti morti arrivata a Porto Empedocle

La nave da Lampedusa è arrivata adesso nell’agrigentino con sette salme

Pubblicato 17 minuti fa
Da Redazione

I cadaveri di sette migranti morti nel naufragio tra il 16 e il 17 ottobre scorsi, e recuperati arriveranno, sono arrivati a Porto Empedocle a bordo della nave Dattilo della guardia costiera che nel Canale di Sicilia ha effettuato il soccorso di un barchino di 7 metri, salpato da Sfax, in Tunisia. Diciassette migranti, originari di Ciad, Guinea e Sudan, sono stati sbarcati durante la notte a Lampedusa.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

PRIMO PIANO

La Nave Dattilo con 7 migranti morti arrivata a Porto Empedocle
Ultime Notizie

“Aperti per Giardinaggio” – Workshop esperienziale al Giardino della Kolymbethra
Agrigento

Contratti a 36 ore degli Oss, la Cisl Fp: “Si aprono concrete prospettive per i lavoratori”
Canicattì

Canicattì, conferita attestazione di merito al fotografo artistico Salvatore Farruggio
Palermo

Coinvolto in incidente a luglio, 45enne muore dopo tre mesi in ospedale
Cultura

Conferenza illustrativa sulla valorizzazione delle Chiese San Pietro e San Lorenzo