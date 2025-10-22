Contratti a 36 ore degli Oss, la Cisl Fp: “Si aprono concrete prospettive per i lavoratori”

La Cisl Fp, attraverso il segretario generale Salvatore Parello e il coordinatore territoriale Alessandro Farruggia, annuncia che nel corso dell’assemblea sindacale con gli operatori sanitari che si terrà nella giornata del 29 di ottobre all’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento potranno essere fornire importanti informazioni ai lavoratori sulla possibilità di raggiungere l’obiettivo delle 36 ore settimanali.

“Dopo un lungo lavoro che ha visto protagonista il nostro sindacato e che ha portato alla stabilizzazione di un numero importante di Oss grazie a un patto sociale con l’amministrazione, adesso si fa un importante passo avanti – commentano Parello e Farruggia -. E’ stato fin qui un percorso di stabilizzazione non facile per il numero significativo di dipendenti, ma che si è raggiunto grazie all’importante collaborazione e volontà con la direzione strategica aziendale. Seppur a 24 ore questo ha messo fine a una parte significativa di precariato e garantito nello stesso tempo stabilità a numerose famiglie a differenza di tante altre aziende nel territorio siciliano, dove una buona parte di operatori è stata licenziata o ha dovuto sostenere procedure di carattere selettivo”.

Adesso la potenziale svolta: grazie all’intensa attività di confronto con la direzione strategica, il direttore generale Giuseppe Capodieci ha preso atto della situazione di sofferenza registratasi negli ospedali soprattutto nel periodo estivo su tutto il territorio e avvierà – anche se i tempi non sono ancora definiti – il processo dell’incremento orario del personale Oss, che rientrerà nel potenziamento degli operatori previsti negli ospedali di comunità.

La Cisl Fp anticipa inoltre che, oltre all’imminente stabilizzazione degli infermieri, si procederà con nuove stabilizzazioni che interesseranno altre figure professionali e l’avvio di procedure di mobilità e articolo 42bis per altre figure professionali.