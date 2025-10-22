Rubano una moto e scappano, un arresto e una denuncia

Hanno rubato una moto e sono scappati tentando di far perdere le loro tracce, ma il proprietario del mezzo a due ruote aveva installato un gps, grazie al quale la Polizia di Stato ha individuato i due ladri, arrestando un 19enne catanese e denunciando un 16enne per furto aggravato in concorso, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.

Ad intervenire sono stati gli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania che, nel corso dei servizi di controllo del territorio, hanno risposto alla richiesta di aiuto, giunta tramite Numero Unico di Emergenza, del proprietario di un motoveicolo che ne ha segnalato il furto, avvenuto poco prima in via San Jacopo.

La vittima, grazie al dispositivo gsp installato a bordo, è stata in grado di fornire ai poliziotti la posizione del motoveicolo in tempo reale.

Gli agenti, seguendo il segnale, sono arrivati fino a viale Nitta dove hanno sorpreso i due giovani ad armeggiare sul motoveicolo.

A quel punto, non appena si sono accorti della presenza della volante, i due con uno scatto repentino hanno tentato di fuggire, ma sono stati immediatamente raggiunti dai poliziotti che li hanno bloccati.

A seguito di perquisizione personale il 19enne è stato trovato in possesso di vari attrezzi idonei a forzare le centraline dei veicoli. Gli stessi sono stati sottoposti a sequestro poiché, verosimilmente, utilizzati per rompere poco prima il blocca sterzo.

Per quanto accaduto, il 19enne è stato arrestato per furto aggravato, mentre il complice, minorenne, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il medesimo reato.

Conclusa la procedura di identificazione, attraverso il fotosegnalamento eseguito dagli agenti della Polizia Scientifica, sentito il Pubblico Ministero di turno, il 19enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.