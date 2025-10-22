“Aperti per Giardinaggio” – Workshop esperienziale al Giardino della Kolymbethra
Appuntamento domenica 26 ottobre
Un’esperienza per tutti, anche per chi non ha (ancora) il pollice verde. Domenica 26 ottobre, il Giardino della Kolymbethra apre le sue porte per “Aperti per Giardinaggio”, un appuntamento dedicato a chi ama la natura e vuole scoprire come prendersene cura in modo autentico.
Guidati da Mimmo Nobile dei Vivai I Sapori della Natura, i partecipanti potranno vivere un vero e proprio workshop esperienziale sull’orto invernale: imparare a metterlo a dimora, conoscere le varietà antiche e scoprire i segreti per farle crescere con amore.
Tra le protagoniste della giornata:lattuga nostrana, scarola riccia, cicoria, cavolo forte, sparacello ramoso, cavolfiore violetto, cavolfiore verde, finocchio a grumolo piccolo e grosso profumato, bietola selvatica.Varietà dal nome poetico e dal profumo di memoria, che raccontano una biodiversità da custodire.
Un’occasione per toccare con mano la terra, ascoltare le storie che racchiude e riscoprire il valore del tempo lento.Durante la mattina sarà possibile anche provare a piantare sul campo, per imparare i gesti e i ritmi di un giardino vivo.