Lampedusa, 49enne muore due mesi dopo l’esplosione del motore di una barca

Non c’è stato nulla da fare per Giovanni Casano, l’operaio di 49 anni di Lampedusa, deceduto ieri per le gravi ustioni riportate in un incidente con la barca avvenuto agli inizi di agosto. L’uomo era stato travolto dall’esplosione del motore di una imbarcazione. Casano era salito sul natante per fare compagnia ad un amico . L’incidente è avvenuto nella zona di Cala Francese. Fin da subito le sue condizioni sono apparse gravissime e per questo motivo era stato trasferito nel nosocomio palermitano. Ieri la tragica notizia.