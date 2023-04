Lampedusa, sorpreso ad abbandonare rifiuti per strada: sanzionato

Sorpreso dalla telecamere ad abbandonare rifiuti per strada a Lampedusa. Nell’ultima settimana sono state elevate circa 50 sanzioni da 150 € cadauna. A renderlo noto è il sindaco Filippo Mannino che dichiara: “Avevamo promesso tolleranza zero per chi sporca ed inquina. Continueremo senza sosta ad effettuare sanzioni fino a quando non si metterà fine a questa pratica incivile, ricordando che alla terza sanzione è previsto il sequestro del mezzo o delle cose materialmente utilizzate per la commissione dell’illecito o, comunque, destinate a tal fine.Proprio in questi giorni – dopo aver fatto un’operazione di pulizia straordinaria della discarica – abbiamo ripulito diverse aree dell’isola. Non rendiamo invano questo lavoro, aiutateci a proteggere e salvaguardare questa terra. Non solo a parole”; ha concluso il sindaco delle Pelagie.