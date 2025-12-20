Menfi

Schianto fatale a Menfi, lunedì i funerali di Maria Antonietta Femminella

La donna era a bordo di una Peugeot ed è uscita autonomamente di strada in un tratto rettilineo, finendo in un fossato ai margini della carreggiata

Pubblicato 46 minuti fa
Da Redazione

Saranno celebrati lunedì 22 dicembre alle 15, nella Chiesa Madre di Santa Margherita di Belice, i funerali di Maria Antonietta Femminella, la donna di 55 anni morta rimasta vittima di un incidente che si è verificato nei pressi del bivio Senia, lungo la strada provinciale che congiunge Santa Margherita con Menfi. Secondo una prima ricostruzione la donna era a bordo di una Peugeot ed è uscita autonomamente di strada in un tratto rettilineo, finendo in un fossato ai margini della carreggiata. L’impatto è risultato fatale e per la donna non c’è stato nulla da fare.

L’Amministrazione Comunale di Santa Margherita di Belìce ha espresso “profondo dolore e sincero cordoglio per la tragica scomparsa” della concittadina, definendo l’evento “una disgrazia improvvisa e dolorosa che colpisce non solo le famiglie La Sala e Femminella, ma l’intera città”. Il Sindaco e la Giunta si sono stretti “con rispetto e partecipazione al dolore dei familiari”.​

La salma sarà esposta presso la casa funeraria di Colombo Li Voti.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Agrigento

I canti delle novene nel reparto di radioterapia di Agrigento, Bono: “la musica dà ristoro all’anima”
Menfi

Schianto fatale a Menfi, lunedì i funerali di Maria Antonietta Femminella
Agrigento

Agrigento, detenuto si scaglia contro gli agenti del piantonamento; Consipe: “ennesima aggressione”
Agrigento

Anziano pensionato fermato e rapinato in strada nel centro di Agrigento 
Politica

Schifani “La Sicilia cresce, presto sarà sempre di più punto di riferimento per gli investitori”
Agrigento

Tar, illegittima l’esclusione dai fondi dell’agricoltura per questioni burocratiche
banner italpress istituzionale banner italpress tv