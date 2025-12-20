Schianto fatale a Menfi, lunedì i funerali di Maria Antonietta Femminella
La donna era a bordo di una Peugeot ed è uscita autonomamente di strada in un tratto rettilineo, finendo in un fossato ai margini della carreggiata
Saranno celebrati lunedì 22 dicembre alle 15, nella Chiesa Madre di Santa Margherita di Belice, i funerali di Maria Antonietta Femminella, la donna di 55 anni morta rimasta vittima di un incidente che si è verificato nei pressi del bivio Senia, lungo la strada provinciale che congiunge Santa Margherita con Menfi. Secondo una prima ricostruzione la donna era a bordo di una Peugeot ed è uscita autonomamente di strada in un tratto rettilineo, finendo in un fossato ai margini della carreggiata. L’impatto è risultato fatale e per la donna non c’è stato nulla da fare.
L’Amministrazione Comunale di Santa Margherita di Belìce ha espresso “profondo dolore e sincero cordoglio per la tragica scomparsa” della concittadina, definendo l’evento “una disgrazia improvvisa e dolorosa che colpisce non solo le famiglie La Sala e Femminella, ma l’intera città”. Il Sindaco e la Giunta si sono stretti “con rispetto e partecipazione al dolore dei familiari”.
La salma sarà esposta presso la casa funeraria di Colombo Li Voti.