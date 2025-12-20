Schianto fatale a Menfi, lunedì i funerali di Maria Antonietta Femminella

Saranno celebrati lunedì 22 dicembre alle 15, nella Chiesa Madre di Santa Margherita di Belice, i funerali di Maria Antonietta Femminella, la donna di 55 anni morta rimasta vittima di un incidente che si è verificato nei pressi del bivio Senia, lungo la strada provinciale che congiunge Santa Margherita con Menfi. Secondo una prima ricostruzione la donna era a bordo di una Peugeot ed è uscita autonomamente di strada in un tratto rettilineo, finendo in un fossato ai margini della carreggiata. L’impatto è risultato fatale e per la donna non c’è stato nulla da fare.

L’Amministrazione Comunale di Santa Margherita di Belìce ha espresso “profondo dolore e sincero cordoglio per la tragica scomparsa” della concittadina, definendo l’evento “una disgrazia improvvisa e dolorosa che colpisce non solo le famiglie La Sala e Femminella, ma l’intera città”. Il Sindaco e la Giunta si sono stretti “con rispetto e partecipazione al dolore dei familiari”.​

La salma sarà esposta presso la casa funeraria di Colombo Li Voti.