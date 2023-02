Lucca sicula, furto di battiere dall’isola ecologica: tre denunciati

I carabinieri, al termine di alcune indagini, hanno identificato gli autori del furto di 711 chilogrammi di batterie al piombo, accatastate per lo smaltimento all’isola ecologica allestita in via Campo Sportivo, a Lucca Sicula. Si tratta di tre cittadini del luogo che sono stati denunciati in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di furto.

I tre, con l’ausilio di un veicolo, hanno raggiunto l’isola ecologica, e dopo essere penetrati all’interno, senza che nessuno se ne accorgesse, hanno afferrato e portato via le batterie al piombo, accatastate e in attesa di essere smaltite. Da lì a poco si sono allontanati. La scoperta del furto, l’indomani mattina, da parte del personale addetto.

Il responsabile della struttura e il Sindaco di Lucca si sono recati dai carabinieri della Stazione cittadina, formalizzando una denuncia a carico di ignoti. I militari dell’Arma, grazie ad una breve attività investigativa, e alla visione dei filmati degli occhi elettronici, in poco tempo, sono riusciti a risalire alle generalità dei ladruncoli