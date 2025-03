Malore per il sindaco di Santa Margherita di Belice: adesso sta meglio

Malore improvviso per il Sindaco di Santa Margherita di Belice Gaspare Viola mentre era in corso un sopralluogo dell’Asp di Agrigento; il primo cittadino è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Sciacca, proprio mentre nella stessa struttura si celebrava l’inaugurazione del nuovo pronto soccorso.

A renderlo noto in una nota di vicinanza sono il vice-sindaco, gli assessori del Comune di Santa Margherita di Belice e il gruppo consiliare “Santa Margherita Viva” che dichiarano: “In questo periodo di emergenza idrica , il sindaco sta portando avanti con determinazione la battaglia per la difesa dei diritti dei cittadini, degli agricoltori e dell’intera comunità margheritese, affinché l’acqua, bene pubblico essenziale, di tutti. Un impegno che lo ha visto in prima linea anche ieri, in concomitanza con l’ennesimo sopralluogo dell’ASP di Agrigento. Proprio durante questo sopralluogo, il Sindaco Viola ha accusato un grave malore, sopraffatto dalla tensione e dal peso della difficile situazione popolare che sta travolgendo la nostra comunità. A lui va la nostra vicinanza – concludono- e il nostro pieno sostegno, con l’auspicio che possa ristabilirsi al più presto e proseguire, con la stessa determinazione, il lavoro per garantire ai cittadini di Santa Margherita di Belice il rispetto dei loro diritti fondamentali”.