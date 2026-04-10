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Maxi furto di rame dai pali della luce, danni per 25 mila euro 

Ladri di rame in azione a Sambuca di Sicilia. Ignoti malviventi hanno razziato oltre 1.500 metri di cavi dai pali dell’illuminazione pubblica

Pubblicato 52 minuti fa
Da Redazione

Ladri di rame in azione a Sambuca di Sicilia. Ignoti malviventi hanno razziato oltre 1.500 metri di cavi dai pali dell’illuminazione pubblica. È successo in via Pandolfina. Il danno, secondo una prima stima, ammonterebbe ad almeno 25 mila euro.

Ad agire sicuramente più persone che, dopo aver rubato il rame, lo hanno caricato su un mezzo per poi fuggire. A fare la scoperta sono stati i tecnici dell’Enel, chiamati dai residenti della zona. I carabinieri, dopo aver raccolto la denuncia, si sono recati sul posto in cerca di elementi utili alle indagini. 

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