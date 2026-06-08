Corruzione nel settore sanitario, flash mob di Libera davanti l’assessorato regionale

“Una visita oculistica per leggere con lenti diverse i diversi fenomeni corruttivi”. Libera Palermo mercoledì 10 giugno alle ore 10 presso la sede dell’Assessorato regionale della Sanità, in Piazza Ottavio Ziino, promuove il flash mob ”Occhi aperti sulla corruzione” – La corruzione ti ha tolto la salute, un’azione per accendere riflettori sui numerosi casi di corruzione in ambito sanitario che hanno investito la regione Sicilia. “La sanità è uno dei settori più vulnerabili a comportamenti illegali e illeciti corruttivi anche a causa dell’entità della spesa per acquisti pubblici. Negli ultimi due anni sono tante le inchieste giudiziarie che fanno emergere un quadro di corruzione, di commistioni e intrecci tra politica, burocrazia, mafia. Procedimenti che riguardano gestione degli appalti, nomine pubbliche e scambio politico-amministrativo, e sullo sfondo intersezione diretta o indiretta con Cosa nostra con una centralità strutturale della sanità come leva di potere e affetta da “corruzione sistemica”- si legge in una nota -Il flashmob ”Occhi aperti sulla corruzione” rientra nelle azioni della campagna nazionale ”Fame di verità e giustizia” che Libera sta portando avanti nel Paese, da Nord a Sud con iniziative, assemblee, speaker corner e azioni di denuncia per animare il dibattito pubblico con l’obiettivo di riscrivere la piattaforma in tema di lotta alle mafie e corruzione, con una funzione di advocacy rispetto alle istituzioni competenti. Una mobilitazione contro le mafie dei potenti e dei colletti bianchi con l’obiettivo di rimettere al centro della vita pubblica l’urgenza nel contrasto a mafiosi e corrotti”.