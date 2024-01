Medico agrigentino salva passeggero sul volo Catania-Milano 

Un medico di Grotte, Innocenzo Infantino, ha salvato un passeggero del volo Catania – Milano Malpensa andato all’improvviso in arresto cardiaco. A 20 minuti dall’atterraggio, il passeggero si è sentito male e il giovane medico, che era su quel volo per raggiungere Varese dove lavora, si è subito mobilitato. “Il paziente è andato in arresto cardiaco – racconta – e subito ho fatto la manovra cardiopolmonare”. Dopo 90 compressioni non rispondeva. “Ho chiesto allo steward di prendere il defibrillatore, ho messo gli elettrodi e la prima scarica ha fatto tornare a battere il cuore. Quando l’aereo è atterrato il paziente è stato preso in consegna dai sanitari. Soltanto adesso ricevo la telefonata della moglie, che mi ringrazia per il soccorso prestato, informandomi che il marito è in osservazione in ospedale ma fuori pericolo”.