Menfi, minaccia il padre con un coltello e gli porta via mille euro: arrestato 

I carabinieri delle stazioni di Menfi e Montevago hanno arrestato un diciannovenne disoccupato del posto per il reato di rapina. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, avrebbe aggredito e minacciato con un coltello il genitore – un commerciante – portandogli via una busta all’interno del quale vi era custodita la somma di mille euro. I militari dell’Arma, lanciato l’allarme, hanno arrestato il ragazzo in flagranza di reato. Il giovane è stato portato nel carcere di Sciacca in attesa del provvedimento di convalida.