Migranti, affonda barchino vicino Lampedusa: 34 salvi e un morto

Nel corso della notte un peschereccio ha salvato 34 migranti da un naufragio di un barchino di 7 metri, che si è verificato in area Sar italiana, al largo di Lampedusa. Il barchino era partito da Sfax in Tunisia. Tra loro vi era anche un morto. La capitaneria di porto ha condotto i naufraghi e la salma a Lampedusa. Sono in corso ricerche per individuare eventuali dispersi nella zona dove si è verificato il naufragio