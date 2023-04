Migranti, barca si capovolge al largo di Lampedusa: un morto 

Nuova tragedia al largo di Lampedusa, dove nella notte al molo Favaloro è giunto anche il cadavere di un uomo. Durante le operazioni di soccorso il barchino in ferro di circa 8 metri su cui viaggiavano 56 migranti si è capovolto. Probabilmente alla vista dei soccorritori le persone a bordo si sono spostate causando il naufragio della carretta del mare. Gli uomini della Guardia costiera sono riusciti a trarre in salvo 55 persone, tra cui 11 donne e 4 minori, ma per un uomo non c’è stato nulla da fare.