Migranti, raffica di sbarchi a Lampedusa: oltre 1.400 in hotspot

Una nuova ondata di sbarchi di Migranti nelle ultime 24 ore ha riportato al collasso l’hotspot di Lampedusa, dove al momento si trovano 1.436 persone a fronte di una capienza nominale di 400 posti. Da ieri mattina a oggi nel porto dell’isola sono giunte 679 persone, su 23 diverse piccole imbarcazioni, soccorse da Guardia costiera e Guardia di finanza. I natanti sono salpati quasi tutti dalla Tunisia, ma i passeggeri, tra i quali anche donne e bambini, sono soltanto tunisini. Tra loro ci sono anche persone che hanno dichiarato di provenire da vari Paesi dell’Africa occidentale, tra cui Sierra Leone, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Mali. La Capitaneria di porto, durante la notte, ha soccorso un barchino di 7 metri con a bordo 38 Migranti e un cadavere. Nel gruppo anche 11 donne e 8 minori, originari di Costa d’Avorio, Guinea, Camerun e Nigeria. Ai soccorritori hanno riferito di essere partiti da Sfax, in Tunisia, alle 20 di venerdi’. La vittima e’ stata identificata in un nigeriano: l’uomo sarebbe stato colto da malore dopo essersi buttato in acqua per provare a spingere a largo il barchino. Altri quarantadue, fra cui 6 donne e 5 minori, sono stati sorpresi sulla terraferma di Cala Maluk dai militari della tenenza della Guardia di finanza. L’imbarcazione utilizzata dal gruppo, per giungere fino a Lampedusa, non è stata, al momento, ancora rinvenuta. Gli sbarcati hanno riferito di essere originari di Burkina Faso, Camerun, Costa d’Avorio, Guinea e Mali. Nel frattempo, le motovedette Cp762 e 319 della Guardia costiera hanno effettuato due interventi Sar, portando in salvo rispettivamente 45 (5 donne e 1 minore) e 41 (2 donne e 9 minori) Migranti che hanno riferito d’essere salpati da Sfax. Salgono a 8, da mezzanotte, gli approdi su Lampedusa con un totale di 324 persone.